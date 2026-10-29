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Türk Yıldızları'ndan Ankara semalarında nefes kesen gösteri uçuşu

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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi kapsamında Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde yapılan uçuş, başkentte renkli görüntülere sahne oldu.

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Seyit Ahmet Sarıtepeci
SEYİT AHMET SARITEPECİ

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü ve Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi dolayısıyla başkent Ankara'da gösteri uçuşu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türk Devletleri Medeniyet Parkı açılış programı sırasında Ankara semalarında görülen Türk Yıldızları, etkinliğe renk kattı.

Türk Yıldızlarından Ankara semalarında nefes kesen gösteri uçuşu
Başlık ResmiTürk Yıldızlarından Ankara semalarında nefes kesen gösteri uçuşu

BAŞKENT SEMALARINDA TÜRK YILDIZLARI

Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ile Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi kapsamındaki etkinliklerin bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Ankara Valiliği tarafından açıklanan uçuş programında, Türk Yıldızları'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde tören uçuşu, Anıtkabir üzerinde ise saygı uçuşu gerçekleştirmesi öngörüldü.

ANITKABİR ÜZERİNDE DE UÇUŞ YAPACAK

Türk Yıldızları'nın Cumhuriyet Bayramı programı kapsamında saat 17.30 ile 17.45 arasında Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirmesi planlanıyor.

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