Türkiye-ABD arasında kritik toplantı! MSB 'Olumlu havada geçti' diyerek duyurdu

22 Aralık 2023 19:00 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 19:09

Milli Savunma Bakanlığı, Washington'da gerçekleştirilen Türkiye-ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı'nın olumlu ve yapıcı bir havada geçtiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısı Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı heyetlerinin katılımlarıyla, 21 Aralık 2023’te Washington’da gerçekleştirilmiştir.

BİR SONRAKİ TOPLANTI TÜRKİYE'DE

Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleştirilen toplantıda, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayii işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri üzerine müzakereler ve görüş alışverişleri yapılmıştır. Bir sonraki toplantının gelecek sene Türkiye Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.''