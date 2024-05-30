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Türkiye-Ermenistan sınırında korkutan deprem! Kandilli son dakika duyurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye-Ermenistan sınırında korkutan deprem! Kandilli son dakika duyurdu
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi Türkiye-Ermenistan sınırında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine göre ise deprem 3.6 olarak ölçüldü. Deprem, Van, Kars ve Iğdır'dan da hissedilendildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin dört bir yanı sallanmaya devam ediyor... Son olarak Türkiye-Ermenistan sınırında korkutan bir deprem meydana geldi.
 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'nin Iğdır sınırında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.3 olarak ölçüldü.
Türkiye-Ermenistan sınırında korkutan deprem! Kandilli son dakika duyurdu - 1. Resim
 
Komşu Ermenistan'ın Erivan ilçesinde meydana gelen deprem Kars, Van ve Iğdır'dan da hissedildi.  Depremin yerin 2.4 kilometre altında olduğu belirtildi. 
 
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine göre ise deprem 3.6 olarak ölçüldü.
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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