Türkiye için kritik hava uyarısı! Uzman isim riskli bölgeleri açıkladı

Türkiye genelinde etkisini sürdüren yağışlı hava ve serin sıcaklıklarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Adana ve Hatay başta olmak üzere riskli bölgeleri işaret etti. Kadıoğlu, Marmara ve Ege'de fırtına, güney illerinde ise ani sel riskine karşı vatandaşları uyardı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Türkiye genelinde etkisini sürdüren yağışlı hava ve sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesiyle birlikte gözler önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl şekilleneceğine çevrildi. İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, güncel meteorolojik gelişmeleri değerlendirdi.

Kadıoğlu, yağışların ülkenin her yerinde aynı anda sona ermeyeceğini belirterek, özellikle güney bölgelerde sağanakların devam edeceğini söyledi. Adana'da 5 Ekim'de de sağanak beklendiğini aktaran Kadıoğlu, kentte 6-7 Ekim'de havanın parçalı bulutluya döneceğini ifade etti. Hatay'da ise yağışların 6 Ekim'e kadar aralıklarla sürebileceğini kaydetti.

Sıcaklıkların da ülke genelinde mevsim normallerinin altında kalacağını belirten Kadıoğlu, “Yağmur dinse bile havanın hemen yaz sıcaklıklarına dönmesini beklememek gerekir” dedi. Kadıoğlu, önümüzdeki birkaç gün güney kesimlerde aralıklı sağanakların, ülke genelinde ise serin havanın etkili olacağını söyledi.

MARMARA VE EGE İÇİN FIRTINA UYARISI

SuperHaber'e konuşan Kadıoğlu, Marmara ve Ege'de etkili olabilecek rüzgarlara karşı uyarıda bulundu. Saatte 40 ila 70 kilometreye ulaşan rüzgarların kuvvetli rüzgar, üst sınırda ise fırtına seviyesine çıkabileceğini belirten Kadıoğlu, bu durumun çatı kaplamaları, tabelalar ve balkonlardaki eşyalar açısından risk oluşturabileceğini ifade etti.

Kuvvetli rüzgarın ağaç dallarının kırılmasına, özellikle köprü ve açık yollarda motosiklet, kamyon ve yüksek araçların kontrolünün zorlaşmasına neden olabileceğini aktaran Kadıoğlu, deniz ulaşımında da gecikme ve sefer iptallerinin yaşanabileceğini söyledi.

Vatandaşlara tedbir çağrısında bulunan Kadıoğlu, “Balkon eşyalarını sabitleyin, ağaç ve tabela altında beklemeyin, yola çıkmadan önce sefer duyurularını kontrol edin” dedi.

5 Ekim 2026 MGM hava durumu tahmin haritası

ADANA VE HATAY'DA ANİ SEL UYARISI

Adana ve Hatay'da kuvvetli yağış ihtimaline karşı da uyarıda bulunan Kadıoğlu, kısa sürede etkili olan yoğun yağışın ani sel, alt geçitlerde ve çukur yollarda su birikmesi, bodrum katların su basması ve trafikte aksamalara yol açabileceğini belirtti.

Ani selin kuvvetli yağışın ardından birkaç saat içerisinde gelişebileceğini söyleyen Kadıoğlu, yağışın miktarı ve süresi netleşmeden kesin bir sel beklentisi açıklamanın doğru olmayacağını vurguladı.

Vatandaşların su basmış yollara ve alt geçitlere araçla girmemesi gerektiğini belirten Kadıoğlu, akan sudan yürüyerek geçmeye çalışmanın da tehlikeli olduğunu söyledi. Kadıoğlu, “Yaklaşık 15 cm derinlikte yani bir karışa yakın yükseklikte hızla akan su bir yetişkini düşürebilir; yaklaşık 30 cm su küçük bir aracı sürükleyebilir” ifadelerini kullandı.

Gök gürültüsü sırasında açık alanlardan uzaklaşılması gerektiğini de belirten Kadıoğlu, vatandaşlara sağlam bir binaya girme ve ağaçların altına sığınmama çağrısında bulundu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala