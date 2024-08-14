Türkiye ile Irak arasında kritik diplomasi! Güvenlik toplantısı Ankara'da yapılacak

Türkiye ve Irak arasındaki Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması’nın dördüncü toplantısı yarın Ankara’da düzenlenecek.

Terörle mücadele başta olmak üzere birçok bölgesel konunun ele alınacağı Türkiye ve Irak arasındaki Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması’nın dördüncü toplantısı yarın Ankara’da gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Irak Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, beraberlerindeki heyetlerle Ankara'da bir araya gelecek.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, iki ülke bakanlarının başkanlık edeceği toplantının amacı, Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğinin kurumsal ve sürdürülebilir bir çerçeveye oturtulması.