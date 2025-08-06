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Türkiye ile İtalya arasında 'organize suç çeteleri ile mücadele' görüşmesi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Türkiye, İtalya, İçişleri Bakanı, Terörle Mücadele, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İtalyalı mevkidaşı Matteo Piantedosi ile görüştü. Görüşmede, başta terör örgütleri, sınıraşan organize suç örgütleri ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele olmak üzere güvenlik konularında bakanlıklar arası işbirliği imkanları değerlendirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Roma'da İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ile bir araya geldi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Piantedosi ile görüşmesinde, başta terör örgütleri, sınıraşan organize suç örgütleri ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele olmak üzere güvenlik konularında bakanlıklar arası işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini belirtti.

Türkiye ile İtalya arasında 'organize suç çeteleri ile mücadele' görüşmesi - 1. Resim

Bakan Yerlikaya, şunları ifade etti:

"Türkiye olarak, göç yönetiminde hukuk, insan hakları ve milli menfaatlerimiz temelinde, medeniyet değerlerimizden güç alarak, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığından taviz vermeden hareket ettiğimizi, ülkemizin tarihsel tecrübesinin ışığında, insani yaklaşım ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koyduğumuzu anlattık. Kendilerine nazik ev sahipliği ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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