Türkiye ile İtalya arasında 'organize suç çeteleri ile mücadele' görüşmesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Roma'da İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ile bir araya geldi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Piantedosi ile görüşmesinde, başta terör örgütleri, sınıraşan organize suç örgütleri ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele olmak üzere güvenlik konularında bakanlıklar arası işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları ifade etti: