Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Türkiye ile Özbekistan arasında 5 anlaşma imzalandı! Ticaret ve sosyal güvenlikte yeni dönem

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından iki ülke arasında 5 anlaşmaya imza atıldı. Ticaret, sosyal güvenlik ve iş dünyasının desteklenmesini kapsayan anlaşmalarla Türkiye ile Özbekistan arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaydet
|

Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkileri geliştirmeye yönelik önemli bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından iki ülke arasında çeşitli alanlarda 5 anlaşma imzalandı.

İmza töreninde ticaret, sosyal güvenlik, gümrük işlemleri ve iş dünyasının desteklenmesine yönelik düzenlemeler öne çıktı.

Türkiye ile Özbekistan arasında 5 anlaşma imzalandı! Ticaret ve sosyal güvenlikte yeni dönem
Başlık ResmiTürkiye ile Özbekistan arasında 5 anlaşma imzalandı! Ticaret ve sosyal güvenlikte yeni dönem

TİCARET ALANINDA İKİ ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye ile Özbekistan arasında ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla iki ayrı protokole imza atıldı.

29 Mart 2022 tarihli, iki ülke sınırlarından geçen taşıtlar ve eşyalara ilişkin ön bilgi değişimini düzenleyen protokolün tadiline yönelik ek protokol, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov tarafından imzalandı.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması'nı değiştiren protokole ise Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov imza attı.

Türkiye ile Özbekistan arasında 5 anlaşma imzalandı! Ticaret ve sosyal güvenlikte yeni dönem
Başlık ResmiTürkiye ile Özbekistan arasında 5 anlaşma imzalandı! Ticaret ve sosyal güvenlikte yeni dönem

SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ İŞ BİRLİĞİ

İki ülke arasında sosyal güvenlik alanında da önemli anlaşmalar yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov tarafından imzalandı.

Aynı zamanda söz konusu sosyal güvenlik anlaşmasının uygulanmasına ilişkin idari anlaşmaya da iki bakan imza attı.

Türkiye ile Özbekistan arasında 5 anlaşma imzalandı! Ticaret ve sosyal güvenlikte yeni dönem
Başlık ResmiTürkiye ile Özbekistan arasında 5 anlaşma imzalandı! Ticaret ve sosyal güvenlikte yeni dönem

ERDOĞAN VE MİRZİYOYEV'DEN ORTAK İMZA

Törende iş dünyasının desteklenmesine yönelik bir anlaşma da hayata geçirildi.

Türkiye ile Özbekistan arasında İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey'in Kurulmasına İlişkin Anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalandı.

İmzalanan 5 anlaşmayla iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, sosyal güvenlik alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve iş dünyasına yönelik ortak çalışmaların artırılması amaçlanıyor.

BAKMADAN GEÇME
Ankara
DÜNYA

Ankara'daki Türk Devletleri Zirvesi'nden kritik karar! Azerbaycan Türkiye'ye teşekkür etti
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.