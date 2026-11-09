COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Özbekistanlı yetkililer arasında gerçekleştirilen görüşmede, çevrenin korunması alanında iş birliği mutabakatı imzalandı. Anlaşma kapsamında iklim değişikliği, hava ve su kirliliği, atık yönetimi ve doğal varlıkların korunması gibi alanlarda ortak projeler yürütülecek.

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Türkiye ile Özbekistan arasında çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında iş birliğini geliştirmek amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 programları kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Çevre Danışmanı ve Ekoloji ve İklim Değişikliği Ulusal Komitesi Başkanı Aziz Abdukhakimov ile bir araya geldi.

Heyetler arası görüşmede, "Türkiye-Özbekistan Çevrenin Korunması Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imza altına alındı.

Türkiye ile Özbekistan arasında çevre mutabakatı! Birçok alanda ortak çalışma yapılacak

BİRÇOK ALANDA ORTAK PROJELER YÜRÜTÜLECEK

İmzalanan mutabakat kapsamında iki ülke arasında iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğine uyum, doğal varlıkların ve korunan alanların muhafazası, hava ve su kirliliğinin önlenmesi konularında ortak çalışmalar gerçekleştirilecek.

Ayrıca çölleşme ve arazi bozulmasıyla mücadele, tehlikeli atıklar dahil atık yönetimi, döngüsel ekonomi ve çevre eğitimi alanlarında da ortak projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Türkiye ile Özbekistan arasında çevre mutabakatı! Birçok alanda ortak çalışma yapılacak

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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