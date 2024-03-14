Türkiye-Irak güvenlik zirvesi ikinci defa toplanıyor! Ankara’dan PKK’yı bitirme çıkarması

Bakanlar Fidan ve Güler ile MİT Başkanı Kalın’ın Bağdat ziyaretinde “PKK’yı terör örgütü kabul edin” çağrısı yapılacak. Ortak Harekât Merkezi kurulması değerlendirilecek.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ

Hafta başında terörle mücadele gündemi ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın kritik temaslarda bulunmak üzere bugün Irak’a gidiyor. Fidan, Güler ve Kalın’ın çantasındaki en sıcak başlık terör örgütü PKK ile ortak mücadele olacak. İki ülke arasındaki iş birliğini derinleştirecek yol haritasını belirlemek üzere ilki geçtiğimiz aralık ayında yapılan “Güvenlik Zirvesi”nin ikincisi bugün Bağdat’ta gerçekleştirilecek.

Edinilen bilgiye göre Türk heyeti, Irak yönetiminden “PKK’nın terör örgütü olarak kabul edilmesini” isteyecek. İki ülke arasında ilişkileri yıpratan terör örgütü PKK meselesi zirvede derinlemesine ele alınacak. Irak tarafının da egemenliğine meydan okuyan terör örgütünün bu topraklardan tasfi - ye edilmesi konusu değerlendirilecek. Türkiye’nin üzerinde önemle durduğu bir diğer konu ise iki yıl önce Irak’a kurulmasını teklif ettiği Ortak Harekât Merkezinin bir an önce faaliyete geçmesi olacak. Ankara, PKK’nın bulunduğu alanların bu mekanizma tarafından tespit edilmesini ve harekât planı yapmasını planlıyor.

PETROL SEVKİYATI MASADA

Toplantıda teröristlerin Irak ve Suriye arasındaki kolay geçiş imkânı bulması konusu da ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor. Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak için bir süredir ördüğü duvarın geldiği aşama da değerlendirilecek. TSK’nın terörü kaynağında bitirmek için 2019 yılında başlattığı Pençe serisi harekâtlarının durumu, bölgenin terörden arındırılarak kontrol altına alınmasının masaya yatırılacağı zirvede, teröristler tarafından sık kullanılan ve “yeni Kandil” olarak değerlendirilen Süleymaniye’deki PKK varlığı da ele alınacak. Öte yandan, ziyarette güvenlik dışındaki iş birliği alanları da gündeme gelecek.

Toplantıda, Irak’taki doğalgaz kaynaklarının geliştirilmesi ve uluslararası pazara sevk edilmesi konusu görüşülecek. Türkiye, kapalı olan Irak Petrol Boru Hattı’ndan petrol sevkiyata hazır olduğunu daha Ankara’daki toplantıda Iraklı makamlara iletmişti. Petrol sevkiyatı konusunun bugünkü toplantı da bir kez daha değerlendirileceği ifade ediliyor. Irak’ın üzerinde hassasiyet gösterdiği bir diğer konu ise Kalkınma Yolu Projesi. 1.200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Basra Körfezi’ni Türkiye’ye bağlayacak olan ve yeni İpek Yolu olarak tanımlanan Kalkınma Yolu Projesi zirvenin konuları arasında yer alıyor.