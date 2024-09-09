Türkiye Mehmetçiklerine veda ediyor... Tunceli'de şehit olan 4 asker son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli'de zırhlı askeri aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 askerimiz şehit düştü. Şehit askerler bugün memleketlerinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Tunceli'de askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu dün 4 askerimiz şehit oldu. Jandarma Uzman Çavuşlar Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ile Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in şehadet haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Bir acı haber de Kuzey Irak'tan gelmişti. Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan sıcak temasta Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın şehit olduğu öğrenildi.

Kahraman askerlerimiz bugün memleketlerinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı. Şehitlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

TOKAT ŞEHİDİNE VEDA ETTİ

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş’in (27) naaşı, Tunceli’de düzenlenen törenin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Tokat Havalimanına getirildi. Şehidin cenaze namazı ikindi namazını müteakip Ali Paşa Cami’nde kılındı.

Cenaze namazına Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

EVİNİN TEK ERKEK EVLADIYDI

Cenaze namazının ardından şehidin naaşı toprağa verilmek üzere Erenler Mezarlığı şehitliğine defnedildi.

Şehit Kızılateş’in 4 kardeş olduğu, kendisinin de evin tek erkek çocuğu olduğu öğrenildi.

YENİ DOĞAN KIZINI GÖREMEDİ

Kazada şehit olan Ispartalı Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın 8 aylık hamile eşi Gizem Büyükçaylı şehadet haberinin ardından fenalaştı. Hastaneye kaldırılan kadının doğum yaptı.

Şehit asker Büyükçaylı (34) için memleketi Isparta'da cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende şehidin annesi Ayşe Büyükçaylı, babası Osman Sacit Büyükçaylı, kız kardeşi Gizem Büyükçaylı güçlükle ayakta durdu.

ŞEHİT MEHMET AYKANAT, MEMLEKETİ OSMANİYE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Şehitlerden Osmaniyeli Uzman Çavuş Mehmet Aykanat’ın (28) naaşı, Kadirli ilçesi Kümbet köyünde bulunan babaevine getirilerek helallik alındı. Şehidin cenazesi, Kadirli Kümbet Şehit Mustafa Kemal Şan İlkokulu önünde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kümbet köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Törene Vali Erdinç Yılmaz, askeri erkan, şehidin annesi Reşidiye Aykanat, kardeşleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Babası Ercan Aykanat'ı yaklaşık 2 yıl önce kaybeden şehidin bekar ve iki kardeşten en büyüğü olduğu öğrenildi.

ŞEHİDİN EŞİ: "BEN SÖZ VERDİM AĞLAMAYACAĞIM"

Tunceli'de zırhlı askeri aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu memleketi Zonguldak'a gönderilmek üzere Kocaeli'ye getirildi. Şehidin eşi tabutuna sarılarak, "Ben söz verdim ağlamayacağım" dedi.

Şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu, memleketi Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde toprağa verildi. Tören öncesinde şehidin eşi Gülcan, babası Ali ile annesi Hafize Eroğlu ve kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Öte yandan Kuzey Irak’ta Aşin köyü kırsalında yürütülen operasyonda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, yarın baba ocağı Köprübaşı ilçesinde ikindi namazına müteakip Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanına defnedilecek.