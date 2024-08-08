Türkiye Petrolleri yetkilisi Mehmet Salih Bülent Sadioğlu Hakkari'de ölü bulundu
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu iş için gittiği Hakkari'de hayatını kaybetti. Konakladığı otelde kahvaltıya inmeyince fark edilen Sadioğlu yerde hareketsiz bulundu, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde konakladığı otelin odasında ölü bulundu.
Görev için gittiği Yüksekova'da İpekyolu Caddesi'ndeki otelde konaklayan Sadioğlu'nun (53) kahvaltıya inmediğini fark eden arkadaşları, haber alamayınca otel çalışanlarından yardım istedi.
KAPIYI KIRARAK İÇERİ GİRDİLER
Görevlilerin yardımıyla kapıyı açarak içeri giren arkadaşları, Sadioğlu'nu yerde hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sadioğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Sadioğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Bülent Sadioğlu ve arkadaşlarının otele dün giriş yaptığı belirtildi.
ACI HABERİ BAKAN DUYURDU
Acı haberi duyuran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:
Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanımız Mehmet Salih Bülent Sadioğlu’nun geçirdiği kalp krizi sonucu vefatından dolayı derin bir üzüntü duydum.
Çalışma arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum.
Başımız sağ olsun.
Kaynak: Anadolu Ajansı