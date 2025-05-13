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Türkiye, Trablus'taki vatandaşları uyardı: Evinizde kalın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Türkiye, Trablus&#039;taki vatandaşları uyardı: Evinizde kalın
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Libya'nın başkenti Trablus'ta çatışmalar hız kesmeden devam ediyor. Türkiye ise gelişmeleri yakından takip ediyor. Trablus Büyükelçiliği bölgedeki vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı.

Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliği, Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığı tarafından tüm vatandaşların evlerinde kalmaları uyarısını hatırlatarak, tüm Türk vatandaşlarının bu uyarıya uymasını önemli olduğunu vurguladı.

"TÜM VATANDAŞLAR EVLERİNDE KALSIN"

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız, Trablus ve çevresinde yaşanan son gelişmeler bağlamında Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığı tarafından tüm vatandaşların evlerinde kalmaları uyarısında bulunulmuştur. Tüm vatandaşlarımızın bu uyarıya riayet etmesi önemle istirham olunur" denildi.

Acil durumlar halinde ise vatandaşların +218 92-1429923 irtibat numarasından, konsolosluk çağrı merkezine ulaşılabilecekleri bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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