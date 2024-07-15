Türkiye tropikal iklime geçiyor! Sıcaklığın yol açabileceği tehlikeler kapıda 

İklim değişikliği yeni riskler getirdi. Aşırı sıcak, güneyden Karadeniz’e göçü tetikleyecek. Bozulan nüfus yapısı da tarım ve hayvancılığı sekteye uğratabilir. Sivrisinek popülasyonu sıtma vakalarını artırabilir. Çam kese böceği çoğalırsa orman yangınlarını etkileyebilir. Güneyden kuzeye göçler, tarıma, ekonomiye zarar verir.

SAMET EKER ANKARA - İklim değişikliği sonucu artan sıcaklar, Türkiye’yi de derinden etkiliyor. İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tekin Altuğ, ülkemizi bekleyen muhtemel tehlikelere karşı en büyük sorumluluğun yerel yönetimlere düştüğüne dikkat çekerek “Bizi gelecek yıllarda daha büyük problemler bekliyor olacak. Halkı bilinçlendirmemiz lazım” dedi.

SITMA ARTACAK

Tekin Altuğ, muhtemel tehlikelere yönelik şu değerlendirmelerde bulundu: Ülkemizde sivrisinek popülasyonunun çoğalması ve sıtma vakalarındaki yükselişin en büyük sebebi sıcaklıklardaki yükselme. Sivrisinekler, sıcak ve nemli bölgelerde daha hızlı üreme ile hayatlarını sürdürür. 1,5 derecelik artışı 2030’a kadar sabitleyemediğimiz takdirde büyük hava olayları ile karşı karşıya kalacağız. Yaşanan sıcaklık ve aşırı yağışlarla artan nem oranı, sivrisineklerin üreme döngüsünü artırıyor. Bu durumda değişen doğa ile beraber ülkemizin güneyinde tropikal hâle gelen iklim, yeni sivrisinek türlerinin Türkiye’de de görünmesini sağlayacak.

BÖCEKLERE DİKKAT

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak değişen hava sıcaklıkları, ülkemizin dört bir köşesinde orman yangınlarını tetikliyor. Sıcaklıktan dolayı uygun üreme ortamı bulan çam kese böcekleri çam ağaçlarını kurutuyor, orman yangınlarının çoğalmasına yol açıyor. Hem sivrisineğe hem de çam kese böceğine yönelik biyolojik dengeyi sağlayacak ve popülasyonu kontrol altına alacak doğal yöntemler kullanmalıyız.

GÜNEYDEN KUZEYE GÖÇ

Güneyde yaşanan sıcaklık bölge halkını çok etkiliyor ve hayat şartlarını zorlaştırıyor. Bu durumdan kaynaklı bölgeden kuzeye (Karadeniz) doğru iç göçler yaşanıyor. Böyle giderse bölgenin nüfus yapısı bozulacak, tarım ve hayvancılık sekteye uğrayacaktır. Bu konulardan en önemlisi tatlı su fakiri ülkemizin kaynakları hızla tükenecek ve bizi gelecek yıllarda daha büyük problemler bekleyecek. Halkı bilinçlendirmemiz lazım.