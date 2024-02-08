Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Türkiye Uzay Ajansı, Alper Gezeravcı'nın uzayda deney yaptığı anları paylaştı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Alper Gezeravcı, Uzay, Türkiye Uzay Ajansı, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye Uzay Ajansı, dün Dünya'ya dönüş yolculuğuna başlayan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzayda mikro yer çekimi ortamında cisimlerin hareket dinamiklerini incelediği görüntüleri yayınladı.

    Türkiye'nin ilk astronotu, mili gururumuz Alper Gezeravcı'nın uzay seyahati sona erdi.

    Dün Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı. Alper Gezeravcı’nın dahil olduğu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü uzay istasyonundan ayrıldı. SpaceX'ten yapılan açıklamada yolculuğun yaklaşık 48 saat süreceği açıklandı.

    "UZAY FİZİĞİNE DAİR MERAKINIZI GİDERECEK"

    Öte yandan Gezeravcı'nın uzayda yaptığı deneylerden birini yayınladı. Video paylaşımının açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

    "Türkiye’nin ilk astronotu @TURKastro; mikro yer çekimi ortamında cisimlerin hareket dinamiklerini incelediği, dönme ve atalet durumu üzerine keyifli bir video çekti. Newton’un hareket yasalarının uzayda nasıl işlediğini gösteren bu video, uzay fiziğine dair merakınızı giderecek."

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Alper GezeravcıUzayTürkiye Uzay Ajansı
    Haberler > Gündem > Türkiye Uzay Ajansı, Alper Gezeravcı'nın uzayda deney yaptığı anları paylaştı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Drone vaadiyle 2,5 milyar uçurdu! Kaçamadan yakalanan Sedat Ocakçı'dan ilk kare - GündemKaçamadan yakalanan Sedat Ocakçı'dan ilk kare33 ilde DEAŞ operasyonu, 147 gözaltı var - Gündem33 ilde DEAŞ operasyonu, 147 gözaltı varBursa'da kan donduran olay! Eşinden boşanan adam evladının gözü önünde ailesini katletti - GündemGece yarısı kan donduran vahşet!Unutulur gibi değil! Asrın felaketinde asrın dayanışma örneği sergiledik - GündemUnutulur gibi değil!Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı - GündemKayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralıZonguldak'taki maden kazasından acı haber! Cansız bedeni saatler sonra çıkarıldı - GündemZonguldak'taki maden kazasından acı haber!Afeti belediye kardeşliği hafifletti... Bağcılar, Battalgazi'ye dert ortağı oldu - GündemAfeti belediye kardeşliği hafifletti...Eğlencenin sonu kavgayla bitti: 7 gözaltı - GündemEğlencenin sonu kavgayla bitti: 7 gözaltıMadencilerin afetlerdeki kabiliyeti kurumsal hale getirilecek - GündemMadencilerin afetlerdeki kabiliyeti kurumsal hale getirilecekTeröristlere şehit diyen TİP'li Doruk Ulaş Özdemir tutuklandı - GündemTeröristlere şehit diyen TİP'li Doruk Ulaş Özdemir tutuklandı
    Sonraki Haber Yükleniyor...