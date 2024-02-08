Türkiye Uzay Ajansı, Alper Gezeravcı'nın uzayda deney yaptığı anları paylaştı

Türkiye Uzay Ajansı, dün Dünya'ya dönüş yolculuğuna başlayan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzayda mikro yer çekimi ortamında cisimlerin hareket dinamiklerini incelediği görüntüleri yayınladı.

Türkiye'nin ilk astronotu, mili gururumuz Alper Gezeravcı'nın uzay seyahati sona erdi.

Dün Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı. Alper Gezeravcı’nın dahil olduğu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü uzay istasyonundan ayrıldı. SpaceX'ten yapılan açıklamada yolculuğun yaklaşık 48 saat süreceği açıklandı.

"UZAY FİZİĞİNE DAİR MERAKINIZI GİDERECEK"

Öte yandan Gezeravcı'nın uzayda yaptığı deneylerden birini yayınladı. Video paylaşımının açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye’nin ilk astronotu @TURKastro; mikro yer çekimi ortamında cisimlerin hareket dinamiklerini incelediği, dönme ve atalet durumu üzerine keyifli bir video çekti. Newton’un hareket yasalarının uzayda nasıl işlediğini gösteren bu video, uzay fiziğine dair merakınızı giderecek."