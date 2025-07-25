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Türkiye ve Suriye'den ortak nokta operasyon! Terör örgütü DEAŞ Sözcüsü Abdurrahman Ziya El Hardani öldürüldü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye, Suriye, DEAŞ, Terör, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye ve Suriye güvenlik güçleri tarafından Halep’e bağlı El Bab ilçesinde düzenlenen nokta operasyon ile DEAŞ terör örgütünün sözcüsü Abdurrahman Ziya El Hardani öldürüldü. ABD operasyona hava desteği sağladı. Terör örgütü PKK'nın ABD ile birlikte operasyona katılım sağladıklarına dair iddiası ise yalanlandı.

Yılmaz Bilgen - DEAŞ terör örgütünün sözcüsü Abdurrahman Ziya El Hardani, Halep’e bağlı El Bab ilçesine yapılan nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Iraklı terör örgütü yöneticisine yapılan operasyon Türkiye ve Suriye güvenlik güçleri tarafından düzenlendi. ABD terör operasyonuna hava desteği sağladı. 

Türkiye ve Suriye'den ortak nokta operasyon! Terör örgütü DEAŞ Sözcüsü Abdurrahman Ziya El Hardani öldürüldü - 1. Resim

40 DAKİKALIK NOKTA OPERASYON: 4 İSİM ÖLDÜRÜLDÜ 

Gazetemizin Türk ve Suriyeli güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre 25 Temmuz gecesi yapılan operasyonda DEAŞ’ın sözde sözcüsü ile birlikte korumaları da etkisiz hale getirildi.

Toplam 4 DEAŞ’lının öldüğü operasyon Çobanbey kavşağında bir eve gece yarısı başladı ve 40 dakika sürdü. 

Türkiye ve Suriye'den ortak nokta operasyon! Terör örgütü DEAŞ Sözcüsü Abdurrahman Ziya El Hardani öldürüldü - 2. Resim

PKK'DAN 'OPERASYONA KATILDIK' YALANI 

PKK kanadının, 'ABD ile operasyonu birlikte gerçekleştirdik' iddiası Türk ve Suriye güvenlik kaynakları tarafından yalanlandı.

Terör örgütü mensuplarının Suriye istihbaratı tarafından izlendiği ve Türkiye ile yapılan bilgi paylaşımına paralel operasyon startının verildiği aktarıldı.

MİT VE ŞAM YÖNETİMİ ORTAK ÇALIŞTI

DEAŞ’ın 2015 sonrası işgal ettiği ve TSK’nın Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen El Bab şehrindeki terör operasyonuna Suriye ordıusuna bağlı 86 Tümen askerleri ve Savunma Bakanlığı Özel birimlerinin de destek verdiği kaydedildi.

MİT’in de süreçte etkin rol oynadığı rapor edilirken DEAŞ terör örgütünün Suriye güvenlik güçleri ile birlikte Türkiye’nin bölgedeki askeri, sivil noktalarına saldırı hazırlığı içerisinde olduğu öğrenildi. 

Gazetemize konuşan Suriyeli güvenlik kaynağı, DEAŞ’ın El Bab batı kırsalında yer alan Able bölgesine özel önem verdiğini ve işgal ettiği dönem Able’den Kubbesin’e kadar uzanan hatta bir çok mağara kazdığını söyledi. Halen bu mağaraların imha işleminin sürdüğü kaydedilirken örgütün canlı bomba ve benzeri eylem gücünün büyük oranda kırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Türkiye ve Suriye'den ortak nokta operasyon! Terör örgütü DEAŞ Sözcüsü Abdurrahman Ziya El Hardani öldürüldü - 2. Resim

ABD HAVA DESTEĞİ SAĞLADI

Operasyonun Türkiye ve Suriye güvenlik güçleri tarafından planlandığı, istihbarat ve şüpheli takibinin birlikte gerçekleştirildiği ABD’nin ise olaya Sırrin bölgesinden gelen 2 helikopterle sonradan müdahil olduğu vurgulandı. 

Gece yapılan DEAŞ operasyonunda herhangi bir sivil can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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