İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

DEAŞ terör örgütüne finansal destek gerçekleştirenlerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MASAK tarafından hazırlanan analizlerde, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olabileceği değerlendirilen ve örgütün finansal transferlerini gerçekleştiren kuryelerle, finansal ilişki içerisinde olan şüphelileri ve şirketleri tespit etti.

TABANCA VE FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal, bir adet tabanca, 865 adet fişek ele geçirildi.

2 TUTUKLAMA

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'inin il göç idaresine teslim edildiği, 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, 2 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.