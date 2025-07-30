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Türkiye'de faaliyet gösteren dev banka işleme kapatılıyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye&#039;de faaliyet gösteren dev banka işleme kapatılıyor!
Finans, Bankacılık, Borsa İstanbul, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

QNB Bank'ın Enpara Bank paylarını dağıtacağı işlemler nedeniyle Borsa İstanbul'da işlem sırasının 15 Ağustos'ta kapatılacağı açıklandı.

QNB Bank çatısı altında 13 yıldır faaliyet gösteren Enpara, önümüzdeki aylarda müstakil bir banka olarak hizmet vermeye başlayacak. 

Gerekli izinlerin alınmasının ardından devir çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Enpara'nın paylarının dağıtacağı işlemler nedeniyle QNB Bank, 15 Ağustos 2025 tarihinde Borsa İstanbul piyasalarında işlemlere kapatılacak. 

AÇIKLAMA YAPILDI

Bankadan yapılan açıklamada, "Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem görmekte olan QNB Bank paylarının işlem sırası, QNB Bank'ın talebi doğrultusunda, pay işlemlerinin takas süresi de dikkate alınarak, 15/08/2025 tarihi seans öncesinde işleme kapatılacak (son işlem günü 14/08/2025 tarihi) olup, hak sahibi QNB Bank pay sahiplerine Enpara Bank paylarının dağıtımının tamamlanmasını takiben Borsa İstanbul tarafından KAP'ta yapılacak duyuruda belirtilecek tarihten itibaren referans fiyat ve serbest marj ile yeniden işleme açılacak." ifadelerine yer verildi. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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