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    • Haberler > Gündem > Türkiye’de ilk kez Zonguldak’ta Maden Suçları Soruşturma Bürosu kuruldu

    Türkiye’de ilk kez Zonguldak’ta Maden Suçları Soruşturma Bürosu kuruldu

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Türkiye’de ilk kez Zonguldak’ta Maden Suçları Soruşturma Bürosu kuruldu
    Zonguldak, Maden, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Erzincan'daki maden faciasının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Zonguldak'ta Maden Suçları Soruşturma Bürosu kuruldu. Türkiye'de ilk olan bu büro, kentteki maden ve madencilik kaynaklı soruşturmaları yürütecek.

    Maden şehri olan ve Türkiye'de en çok maden kazalarının yaşandığı; ruhsatsız maden ocaklarının açılması, suçu gizlemek için el değiştirmesi gibi maden suçlarının yoğun yaşandığı Zonguldak’ta Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde Maden Suçları Soruşturma Bürosu kuruldu.

    MADENCİLİK KAYNAKLI SORUŞTURMALARI YÜRÜTECEKLER

    Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı Maden Suçları Soruşturma Bürosu şehirde meydana gelen maden ve madencilik kaynaklı soruşturmaları yürütmekle görevli oluğu öğrenildi.

    Maden Suçları yönünden soruşturmaları yürütmekle görevli Cumhuriyet savcıları ile kolluk birimlerinin koordineli bir şekilde, delillere kısa süre içerisinde ulaşılması, soruşturmanın etkin ve makul sürede sonuçlandırılması için Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Maden Suçları Soruşturma Bürosu çalışmalarına geçtiğimiz günlerde başladı.

    DAHA ETKİN SORUŞTURMA HEDEFLENİYOR

    Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı ve yargı personeli tarafından yürütülecek çalışmalarda madenlerde meydana gelen ölüm, yaralanma veya kaçak kömür ocağı gibi suçlarda daha etkin soruşturma hedeflendiği belirtildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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