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Türkiye'den Bangladeş'e yardım eli

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;den Bangladeş&#039;e yardım eli
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye, sel felaketinin vurduğu Bangladeş'e 53 bin paket insani yardım gönderdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk milletinin yardım elini dost ve kardeş Bangladeş halkına uzatmaya devam ettiğini vurguladı.

Türkiye, Bangladeş'teki sel afetinden etkilenenlere gıda, hijyen kolisi, ilaç ve barınma malzemelerinden oluşan 53 bin 700 paket insani yardım malzemesi ulaştırdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin merhamet ve şefkat elini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya, Türk milletinin yardım elini dost ve kardeş Bangladeş halkına uzatmaya devam ettiklerini belirtti.

Bangladeşli yetimlerin yüzü güldü

Yaklaşık 6 milyon insanı doğrudan etkileyen sel afetinin ardından, selin etkili olduğu bölgelerde AFAD, Kızılay, UMKE ve sivil toplum kuruluşlarınca insani yardım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini aktaran Yerlikaya, "Şimdiye kadar, gıda, hijyen kolisi, ilaç ve barınma malzemelerinden oluşan 53 bin 700 paket insani yardım malzemesi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı, sivil toplum kuruluşlarımız tarafından 51 bin 450 öğün sıcak yemek dağıtımı yapıldı" ifadesini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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