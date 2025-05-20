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Türkiye'den İran ve İsrail'e net mesaj: Savaş nedeni sayarız

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye&#039;den İran ve İsrail&#039;e net mesaj: Savaş nedeni sayarız
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir döneme girilirken, kendini feshettiklerini ilan eden terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının 4 ayda tamamlanması bekleniyor. Askeri kaynaklar da İsrail ve İran'a "Kürtlerin vekalet gücü olarak kullanılması ve sınırımıza getirilmesi durumunda bunu savaş nedeni sayarız" uyarısının yapıldığını belirtiyor.

Terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından gözler, terör örgütünün silah bırakma sürecine çevrildi. Terör örgütünün silah bırakma süreci Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından anbean takip edilecek. Kaynaklara göre 4 ay içerisinde sonuç alınabilir.

NTV'de yer alan habere göre kaynaklar, PKK'nın fesih açıklamasında yer alan Lozan Barış anlaşmasına yönelik ifadeleri de değerlendirdi. O ifadelerde, Türkiye Cumhuriyeti devletini bağlayan herhangi bir şeyin olmadığının altı çizildi.

ÖNCELİK DİYARBAKIR ANNELERİNİN ÇOCUKLARINDA

Bine yakın örgüt mensubunun suça karışmadığı belirtiliyor ve bunların Türkiye’ye gelmesiyle birlikte topluma kazandırma sürecinin başlayacağı ifade ediliyor. Kaynaklar, ilk etapta Diyarbakır annelerinin çocuklarının getirilmesinin psikolojik açıdan önemli olacağını belirtiyor.

İSRAİL VE İRAN'A UYARI

Kaynaklar, İsrail ve İran’ın tavırlarının Terörsüz Türkiye hedefine zarar verecek boyuta gelmemesi için uyarıların yapıldığını da belirtti. İsrail’in bölgede Kürtleri bir vekalet gücü haline getirmeye çalıştığı ancak Türkiye’nin bu konuda kararlı olduğu da vurgulandı. "Eğer vekalet gücü olarak kullanılması ve sınırımıza getirilmesi durumunda bunun savaş nedeni sayılacağını muhataplarımıza iletmiş durumdayız." dendi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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