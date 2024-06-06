Türkiye'den PKK'nın sözde seçimi ertelemesine ilk yorum: Tamamen iptal edilmeli

Terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki sözde seçimleri ağustos ayına ertelemesine Türkiye'den ilk yorum geldi. MSB'den yapılan açıklamada "Sözde yerel seçim için destek göremediler. Sözde seçim tamamen iptal edilmeli. Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız tüm uyarıları yaptı." denildi.

Terör örgütü PKK geçtiğimiz günlerde Suriye'de, ülkenin toprak bütünlüğüne tezat olacak şekilde 'yerel seçim' çağrısında bulundu. Terör örgütü YPG/PKK, sözde seçimi 18 Ağustos'a erteledi. Sözde seçimler daha önce de mayıs ayından hazirana ertelenmişti.

MSB'DEN İLK AÇIKLAMA: SÖZDE SEÇİM TAMAMEN İPTAL EDİLMELİ

Seçim kararına Türkiye'den art arda tepkiler gelirken, erteleme kararıyla ilgili de ilk yorum geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısını düzenlendi. Yerel seçimin Ağustos 2024’e ertelenmesine tepki gösteren Bakanlık kaynakları, durumu "kabul edilemez" olarak ifade edip "Konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız gerekli uyarıları yapmıştır. Bu sözde seçimler tamamen iptal edilmelidir. Böyle bir durumun kabul edilmesi söz konusu olamaz." dedi.

1 HAFTADA 59 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele operasyonları sürüyor. Bakanlık kaynakları, operasyonlarda son bir haftada 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurarak 1 Ocak 2024’ten bu yana 521’i Irak’ın, 630’u Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 151'e ulaştığını dile getirdi.

MSB, haftalık bilgilendirme toplantısı düzenlendi

KAYSERİ'DE 2 PİLOTUN ŞEHİT OLDUĞU KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

Bakanlık kaynakları, Kayseri’de kaza kırıma uğrayan SF-260D tipi uçağın düşme nedeninin teknik bir arıza olup olmadığına dair sorulara şu cevabı verdi:

“Söz konusu uçağımız, bizim pilotaj eğitimlerinde kullandığımız başlangıç seviyesindeki temel eğitim uçağıdır. Uçağımız Kayseri 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde yapılan rutin fabrika seviyesi bakım faaliyetini müteakip 4 Haziran 2024 tarihinde 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından tecrübe uçuşu için havalanmıştır. Şehit verdiğimiz her iki Pilot Albayımız da öğretmen ve tecrübeli pilotlardır. Test uçuşlarında bir pilot uçağı kullanırken, diğer pilot da kontrol listesine göre uçağın performans kaydını tutmaktadır. SF-260D uçağımız saat 10.02’de henüz belirlenemeyen bir nedenden kaza kırıma uğramıştır. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibi incelemesi sonucunda açıklığa kavuşacaktır."

Öte yandan Türkiye ile Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler kapsamında iki ülke Genelkurmay Başkanları, Arnavutluk’ta icra edilen 17’nci Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısında bugün ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Milli Savunma Üniversitesi'nden bir heyet ise Yunan Milli Savunma Koleji'ni 06-09 Haziran tarihleri arasında ziyaret edecek.