Türkiye'nin konuştuğu isimdi: 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasının savcısı Yavuz Engin'in görev yeri değişti
İstanbul'da para için bebekleri öldüren Yenidoğan Çetesi'ni çökerten, çete üyelerinin makamında ettiği tehditlere aldırmayan Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in görev yeri değişti. HSK kararnamesiyle Engin, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'ndan Van Cumhuriyet Savcılığı görevine getirildi.
Hâkimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) yayımladığı mazeret kararnamesi, yargı teşkilatında çok sayıda görev değişikliğini beraberinde getirdi. Kararnamede kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin de yer aldı.
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Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Engin, Van Cumhuriyet Savcılığına atandı.
MAKAMINDA TEHDİT EDİLMİŞTİ
Yavuz Engin, Türkiye’nin gündemine oturan Yenidoğan Çetesi soruşturmasındaki rolüyle tanındı. Soruşturmayı titizlikle yürüten Savcı Yavuz Engin, dosyadan el çektirilmek istenmiş ve makam odasında tehdit edilmişti.
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Çete üyelerinin ve kendisini eski müsteşar olarak tanıtan şüphelilerin, savcının ailesine kadar uzanan tehditlerine ve şantajlarına boyun eğmeyen Engin, o anları kayıt altına alarak şüphelileri gözaltına aldırmıştı. Şüphelilerin kelepçelenerek adliyeden çıkarıldığı görüntüler ise hafızalara kazınmıştı.
VİCDANLARI SIZLATAN ÇARKI DEŞİFRE ETTİ
Savcı Yavuz Engin’in kararlılığı sayesinde derinleştirilen soruşturmada, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla ortak hareket eden çete üyelerinin, bebeklerin durumunu olduğundan ağır göstererek özel hastanelere sevk ettiği, SGK'dan yüksek ücretler tahsil ettiği ve ihmal sonucu en az 10 bebeğin hayatını kaybetmesine yol açtığı ortaya çıkarılmıştı.
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Hazırlanan iddianame ile aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu onlarca sanık hakkında yüzlerce yıl hapis cezası talep edilerek çetenin karanlık ağı tamamen çökertilmişti.
KAMUOYUNUN TAKDİRİNİ TOPLAMIŞTI
Soruşturma sürecinde sergilediği dik duruşu ile Türkiye'nin gündemine oturan ve sosyal medyada milyonlarca vatandaşın destek mesajları yağdırdığı Savcı Yavuz Engin, yeni görev yeri olan Van'da mesaisine devam edecek.