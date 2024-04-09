Türkiye'nin yaptırımları İsrail'i panikletti: "Kısıtlama daha da genişleyecek"

Türkiye bugün Gazze'de katliam yapan İsrail'e karşı yeni yaptırım kararlarını açıkladı. Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dr. İsmail Kapan, Türkiye'nin İsrail'e karşı attığı adımı TGRT Haber'de değerlendirdi. Kapan, "Türkiye İsrail’e karşı tavrını çok net koydu. Türkiye'nin aldığı kısıtlama kararı daha da genişleyecek. İsrail ekonomik olarak da siyasi olarak da zorda" dedi.

Türkiye 6 aydır Gazze'de katliam yapan İsrail'e karşı yeni yaptırım kararı aldı. İsrail'in Gazze'de kalıcı ateşkes ilan etmesi ve insani yardımların önünü açması amacıyla Ticaret Bakanlığı bugün İsrail ile 54 ürün grubunda ihracatı kısıtlama kararı aldığını duyurdu. Türkiye'nin almış olduğu yaptırım kararlarını Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dr. İsmail Kapan TGRT Haber ekranlarında değerlendirdi.

Gündem Özel programında Gülden Kalecik Demirtaş'ın moderatörlüğünde, düzenlenen programa katılan Kapan, Türkiye'nin İsrail'e yaptırım kararlarının daha da genişleyeceğini duyurdu.

Kapan şunları söyledi:

TÜRKİYE İSRAİL'E KARŞI ÇOK NET TAVIR KOYDU

"Türkiye ilk günden beri Filistin’in yanındaydı. Türkiye 1956’da da İsrail’le seviyeyi düşürmüştü. Türkiye bir denge kurmaya çalışıyor. Türkiye Filistin için enerjisini harcamıştır. Türkiye İsrail’e karşı tavrını çok net koydu.

"KISITLAMA KARARI DAHA DA GENİŞLEYECEK"

Türkiye'nin aldığı kısıtlama kararı daha da genişleyecek. Bu kararın asıl nedeni ABD'nin sınırsız bir desteği İsrail'e sağlamasıdır. Türkiye'ye yönelik kasıtlı bir tutum söz konusu. Türkiye'de buna cevap veriyor. Uluslararası baskı artıkça devletler de kendi sorumluluğunu yerine getirmek için böyle kararlar alıyorlar.

İSRAİL BÜYÜK BİR MADDİ KÜLFET ALTINA GİRDİ

Ekonomik yaptırımlarla birlikte İsrail büyük bir maddi külfet altına girdi. Amerika bir kısmı hibe olarak gönderse de büyük kısmını paralı gönderiyor. İsrail ekonomik olarak da siyasi olarak da zorda. Vicdanlar sokaklara taştı. Yönetimler de kayıtsız şartsız kalamıyor. Oluşan atmosfer İsrail'in aleyhine. Dünyanın da sabrı tükeniyor. Türkiye'nin kararları BM'ye de uygun yaptırımlar."