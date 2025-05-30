TÜVTÜRK'te tepki çeken 'komisyon' uygulaması! Faturada yazanı gören telefona sarıldı

TÜVTÜRK istasyonlarında kredi kartı ve banka kartıyla yapılan ödemelerde "hizmet bedeli" adı altında alınan ücret, araç sahiplerinin tepkisini çekiyor. Müşteri hizmetlerine şikayet kaydı oluşturan yüzlerce vatandaş, uygulamanın iptal edilmesini istiyor. TÜVTÜRK ise söz konusu bedelin, ödeme altyapısını sağlayan bilişim firmasına yönlendirildiğini belirtiyor.

TÜVTÜRK Samsun İstasyonu’na giden sürücüler, kartla ödeme yaptıklarında, "hizmet bedeli" adıyla alınan ekstra ücrete tepki gösterdi. Vatandaşlar, TÜVTÜRK Müşteri Hizmetleri’ni arayarak şikayetlerini dile getirdi.

"TÜVTÜRK BU BEDELDEN KAZANÇ SAĞLAMIYOR"

Müşteri hizmetlerinden alınan bilgiye göre, alınan ek ücretin TÜVTÜRK’e değil, ödeme altyapısını sağlayan bilişim firmasına ait olduğu belirtildi. Yetkililer, "Kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapmak isteyen müşterilerimizden, hizmet sağlayıcı firma tarafından yasal mevzuat uyarınca belirlenen hizmet bedeli tahsil edilmektedir. Bu durum, TÜVTÜRK’ün resmi internet sitesinde randevu alma aşamasında açıkça belirtilmektedir. TÜVTÜRK bu bedelden kazanç sağlamamakta, ödeme doğrudan ilgili firmaya yönlendirilmektedir" bilgisini verdi.

"YASALARA AYKIRI UYGULAMA"

Söz konusu ücretin yasalara aykırı olduğunu savundu vatandaşlar, uygulamaya tepki gösterdi. 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na dikkat çeken vatandaşlar, kredi kartı ile yapılan ödemelerde ek ücret talep edilemeyeceğini vurguladı.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Uygulamanın tüketici haklarına açıkça aykırı olduğunu belirten vatandaşlar, TÜVTÜRK’ün bu uygulamadan vazgeçmesi çağrısında bulundu. Yetkililer ise vatandaşların, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) e-Şikayet platformuna şikayetlerini iletebileceğine işaret etti.

"KOMİSYON ADI ALTINDA İLAVE ÖDEME İSTENEMEZ"