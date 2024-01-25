Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    TÜYAP-Büyükçekmece-Silivri hattı! Murat Kurum yerel seçim vaadini açıkladı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    2024 yerel seçimleri için Türkiye Yüzyılı Vizyonu Toplantısı'nda vaatlerini açıklayan AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Silivri'ye metro geleceğini "Buradan müjdemizi veriyoruz. Evet, Silivri’ye metrobüs geliyor" sözleriyle duyurdu. D-100 karayolunun düzenleneceğini vadeden Kurum, yeni metrobüs hattının TÜYAP-Büyükçekmece-Silivri hattına kadar uzanacağını söyledi.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı'nda İstanbul projelerini anlattı.

    "Buradan müjdemizi veriyoruz. Evet, Silivri’ye metrobüs geliyor. Amacımız İstanbul’da şehrin her yanına aynı hizmetleri götürmek, şehrin merkezindeki yoğunluğu olabildiğince çeperlere taşımaktır. Bu hedefle de D-100 karayolunu düzenleyerek metrobüs hattımızı TÜYAP-Silivri hattına kadar uzatacağız."

    Murat Kurum'un açıklaması sırasında ekrana yansıtılan videoda Silivri'ye kadar uzanacak metrobüs güzergahı da gösterildi.

    İşte o güzergah:

    TÜYAP - Boğaziçi Caddesi - Büyükçekmece - Mimarsinan - Mimaroba-Sinanoba kavşağı - Güzelce - Bahçelievler Mahallesi - Kumburgaz - Kamiloba - Güvercin Deresi - Ahmet Ziylan - Selimpaşa - Altınkök Caddesi - Kavaklı Mahallesi - Kavaklı Kavşağı - Turgut Reis Caddesi - Müjdat Gürsu Caddesi - Silivri-2 Kavşağı - Mimar Sinan Caddesi - Sinekli Kavşağı - Silivri

    Murat Kurum, metrobüs vaadini şu sözlerle duyuruldu:

    • Metrobüs filosuna her yıl 100 yeni araç, otobüs filosuna her yıl 250 yeni araç kazandırılacak.
    • Metrobüse yeni hatlar eklenecek. TÜYAP-Silivri metrobüs hattına kadar uzatılacak. 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MetrobüsYerel SeçimSilivriBüyükçekmece
    Haberler > Gündem > TÜYAP-Büyükçekmece-Silivri hattı! Murat Kurum yerel seçim vaadini açıkladı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Fatih Camii imamını bıçaklamıştı: Saldırgan hakkında istenen ceza belli oldu - GündemSaldırgan hakkında istenen ceza belli olduZehir tacirlerine geçit yok! 41 ildeki operasyonlarda yüzlerce gözaltı - GündemZehir tacirlerine geçit yok! 41 ilde 201 gözaltıKayseri'de eğitim uçağı acil iniş yaptı! MSB'den ilk açıklama - GündemKayseri'de askeri uçak acil iniş yaptıKahramanmaraş depremi şaşırtmıştı: Ahmet Ercan Bingöl'ü yeniden uyardı - GündemAhmet Ercan o bölgeyi yeniden uyardıDepremden sonra kendini eve kapatmıştı: Bir sabah terlikle çıkıp ortadan kayboldu - GündemBir sabah terlikle çıkıp ortadan kaybolduMSB paylaştı... 2024 Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı - GündemBedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandıSoğuk ve yağışlı hava yurda geri dönüyor: İstanbul kara ne zaman kavuşacak? - Gündemİstanbul kara ne zaman kavuşacak?Yine eğlence mekanı yine silahlı saldırı! Kurşunlar şans eseri sıyırdı - GündemYine eğlence mekanı yine silahlı saldırı!9 ilde DEAŞ operasyonu, çok sayıda gözaltı var - Gündem9 ilde dev operasyon, çok sayıda gözaltı varDüzce'de sıcak saatler! Alev topuna dönen ahşap ev mezarı oldu - GündemDüzce'de sıcak saatler! Alev topuna dönen ahşap ev mezarı oldu
    Sonraki Haber Yükleniyor...