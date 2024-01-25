TÜYAP-Büyükçekmece-Silivri hattı! Murat Kurum yerel seçim vaadini açıkladı

25 Ocak 2024 13:58 - Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 13:59

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı'nda İstanbul projelerini anlattı.

"Buradan müjdemizi veriyoruz. Evet, Silivri’ye metrobüs geliyor. Amacımız İstanbul’da şehrin her yanına aynı hizmetleri götürmek, şehrin merkezindeki yoğunluğu olabildiğince çeperlere taşımaktır. Bu hedefle de D-100 karayolunu düzenleyerek metrobüs hattımızı TÜYAP-Silivri hattına kadar uzatacağız."

Murat Kurum'un açıklaması sırasında ekrana yansıtılan videoda Silivri'ye kadar uzanacak metrobüs güzergahı da gösterildi.

İşte o güzergah:

TÜYAP - Boğaziçi Caddesi - Büyükçekmece - Mimarsinan - Mimaroba-Sinanoba kavşağı - Güzelce - Bahçelievler Mahallesi - Kumburgaz - Kamiloba - Güvercin Deresi - Ahmet Ziylan - Selimpaşa - Altınkök Caddesi - Kavaklı Mahallesi - Kavaklı Kavşağı - Turgut Reis Caddesi - Müjdat Gürsu Caddesi - Silivri-2 Kavşağı - Mimar Sinan Caddesi - Sinekli Kavşağı - Silivri

Murat Kurum, metrobüs vaadini şu sözlerle duyuruldu:

Metrobüs filosuna her yıl 100 yeni araç, otobüs filosuna her yıl 250 yeni araç kazandırılacak.

Metrobüse yeni hatlar eklenecek. TÜYAP-Silivri metrobüs hattına kadar uzatılacak.