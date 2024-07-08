Tuzla'da orman yangını! Ekipler olay yerinde

Tuzla Tepeören'de otluk alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Sıcaklıkların artmasıyla yangın haberleri de peş peşe gelmeye başladı.

Alınan bilgiye göre, Tuzla Tepeören'de otlukların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Yangının, çevredeki tarlalara sıçrama ihtimali nedeniyle hemen harekete geçildi.

Çok sayıda polis ve itfaiye ekibi buraya sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarına havadan helikopter de destek veriyor.