Tuzla'da şantiyede göçük! 2 işçi enkaz altında
Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul Tuzla’da şantiyede 2 işçi göçük altında kaldı. Olay yerine ekipler sevk edildi.
Tuzla'da şantiye alanında meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı.
Tuzla'da, Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'taki inşaat alanında kanal çalışması yapan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) bağlı taşeron firmanın 2 çalışanı göçük altında kaldı.
İŞÇİLERİ KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.
Düzenleyen: Sezer Doğru - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı