Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Tuzla'da şantiyede göçük! 2 işçi enkaz altında

Tuzla'da şantiyede göçük! 2 işçi enkaz altında

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Tuzla’da şantiyede 2 işçi göçük altında kaldı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Tuzla'da şantiye alanında meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı.

Tuzla'da, Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'taki inşaat alanında kanal çalışması yapan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) bağlı taşeron firmanın 2 çalışanı göçük altında kaldı.

Tuzla'da şantiyede göçük! 2 işçi enkaz altında - 1. Resim

İŞÇİLERİ KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.

Tuzla'da şantiyede göçük! 2 işçi enkaz altında - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 yaşındaki Kerim'in bacağı demir korkuluklara saplandıBursa Osmangazi'de orman yangını! Alevlerle havadan ve karadan mücadele
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bursa Osmangazi'de orman yangını! Alevlerle havadan ve karadan mücadele - GündemBursa Osmangazi'de orman yangını çıktıHırvatistan'da kaçırılmıştı, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi! Muhammed Çolak'ın akıbeti belli oldu - GündemMuhammed Çolak'ın akıbeti belli olduTürkiye arabulucu olacak! Somali ile Etiyopya heyetleri Ankara'da bir araya gelecek - Gündemİki ülke arasında Ankara'da barış zirvesiErzurum'da can pazarı! Araçlar kafa kafaya çarpıştı, 9 kişi yaralandı - GündemAraçlar kafa kafaya çarpıştı, 9 kişi yaralandıUruguay'dan getirilen hayvanların görüntüleri gündem oldu! Et ve Süt Kurumu açıklama yaptı - GündemKirli hayvan görüntüleri isyan ettirdi!Çukurova Uluslararası Havalimanı'na pistlerine ilk yolcu uçağı iniş yaptı - GündemÇukurova Havalimanı'na ilk yolcu uçağı iniş yaptı!
Sonraki Haber Yükleniyor...