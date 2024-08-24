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Üç ilde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Üç ilde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı

Gündem Haberleri  / Ajanslar

Adana, Çankırı ve Karabük'te yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Çankırı'daki yangın söndürülürken diğer iki ilde söndürme çalışmaları devam ediyor.

 Adana'nın Kozan ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu 4 ayrı ormanlık alanda çıkan yangınlara müdahale ediliyor.

İlçede öğleden sonra etkili olan sağanak sırasında yıldırım isabet etmesi sonucu Kızıllar, Ergenuşağı, Hortum ve Çürüklü mahallelerindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine yangın çıkan bölgelere Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangınları söndürebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Üç ilde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı - 1. Resim

ÇANKIRI'DA YILDIRIMIN DÜŞTÜĞÜ ORMANDA YANGIN ÇIKTI

Çankırı’nın Eldivan ilçesinde yıldırımın düşmesi neticesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Eldivan ilçesi Akbulut köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alana yıldırım düştü. Çevrede bulunan ot ve ağaçların alev alması ile ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar sonrası bölgeye itfaiye ve orman ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

KARABÜK'TE DÜŞEN YILDIRIM ORMAN YANGINI ÇIKARDI

Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Güneysaz köyünde ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Üç ilde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı - 2. Resim

Güneysaz köyündeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Dumanları gören köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, 7 adet arazöz, 2 adet su ikmal ve 2 adet ilk müdahale aracı sevk edildi.
Söndürme çalışmaları devam ederken, Ovacık Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Ahmet Şahin olay yerine gelerek durum hakkında bilgi aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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