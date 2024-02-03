Uludağ'da telesiyej kazası! Rus turist ölümden döndü

Uludağ’da tatilcilerin kullandığı telesiyejde bir kayakçının sistemden erken ayrılması sebebiyle boşalan baton Rus kayakçıya çarptı. Jandarma ekiplerince kar motoruyla hastaneye kaldırılan turist tedavi altına alındı.

Türkiye’nin en büyük kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’da etkili olan kar yağışı kayakçıların yüzünü güldürdü. Sömestr tatili sebebiyle 68 santimetre kar kalınlığına sahip Uludağ dolup taştı.

RUS TURİST YARALANDI

Eğlenmek için kayak pistlerine çıkan yerli ve yabancı turistler telesiyejlerle tepeye tırmanırken, yanlış kullanılan sistem sebebiyle kaza ucuz atlatıldı. Çift taraflı dönen telesiyejlerdeki bir baton, bir tatilcinin sistemden erken ayrılması sebebiyle arkadan gelen Rus bir turiste çarptı. Durumu fark eden vatandaşlar yerdeki turistin yardımına koşarken, jandarma ekiplerine bilgi verdi.

ÇELİK HALATLAR MI KOPTU?

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen jandarma, turistin yardımına koştu. Gerekli tedbirler çerçevesinde kar motoru ile yaralı sağlık kuruluşuna kaldırıldı. Rus turistin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yetkililer, telesiyejde 18 milimetrelik çelik halatların kopmasının söz konusu olmadığını, zaman zaman kayakçıların yanlış hareketleri yüzünden ellerinden kaçan batonların tehlike yaşattığına, buna karşı da tedbir alındığına dikkat çektiler