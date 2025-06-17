Ümit Özdağ'a siyasi yasak gelir mi? Tahliye edildi ama...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tahliye edilmesinin ardından siyasi yasak gelip gelmeyeceği de merak konusu oldu. Siyasi yasak tartışmaları hakkında konuşan Parti Sözcüsü Aziz Karamahmutoğlu "İstinaf'ta ya da Yargıtay'da bu dosya bozulacaktır" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergileyen ifadeler içeren paylaşımlar yaparak halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı dava bugün karara bağlandı.

TAHLİYE EDİLDİ

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Ümit Özdağ'ın üzerine atılı suçtan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılmasına, sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmetti.

SİYASİ YASAK DA İSTENMİŞTİ

Özdağ'ın yargılandığı davada ayrıca siyasi yasak da istenmişti.

İddianamede Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır" maddesinin uygulanması da talep edildi.

Zafer Partisi sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, siyasi yasak tartışmalarına ilişkin konuştu.

"YARGITAY'DA BU DOSYA BOZULUR"

Karamahmutoğlu "Biz bunu üst mahkemelere götürürken İstinaf'ta ya da Yargıtay'da bu dosya bozulacaktır. Siyasi yasağı bırakın bugün denetimsiz bırakıldı. Bu davadan beraat edeceğini biliyor ve inanıyoruz" dedi.