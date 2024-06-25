Ümmü Döğer'i evinin önünde kurşun yağmuruna dizdiler! Cenazede kahreden anlar...

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 25 Haziran 2024 15:47 - Güncelleme: 25 Haziran 2024 16:03 - Güncelleme:

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Konya'da 4 çocuk annesi Ümmü Döğer, arkadaşı olduğu iddia edilen Arafa Yıldırım tarafından öldürüldü. Yıldırım cinayetin ardından intihar ederek hayatına son verdi.