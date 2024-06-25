Ümmü Döğer'i evinin önünde kurşun yağmuruna dizdiler! Cenazede kahreden anlar...
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Konya'da 4 çocuk annesi Ümmü Döğer, arkadaşı olduğu iddia edilen Arafa Yıldırım tarafından öldürüldü. Yıldırım cinayetin ardından intihar ederek hayatına son verdi.
Olay dün Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 çocuk annesi 42 yaşındaki Ümmü Döğer, ekmek alıp evine döndüğü sırada arkadaşı olduğu iddia edilen Arafa Yıldırım'ın silahlı saldırısına uğradı.
Zanlı Arafa Yıldırım, Ümmü Döğer'e 3 el ateş ettikten sonra silahı kendi kafasına ateşleyerek intihar girişiminde bulundu.
Ağır yaralanan Ümmü Döğer ve zanlı Arafa Yıldırım kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ
Ümmü Döğer için bugün öğle namazını müteakip Harmancık Mezarlığında cenaze namazı kılındı.
Döğer'in cenazesine babası, çocukları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından cenaze Harmancık Mezarlığında defnedildi, gözyaşları ile defnedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı