Umre dönüşü havada bomba paniği! Acil iniş yapan uçak geri döndü
Umre kafilesini taşıyan ve Medine'den Kastamonu'ya gitmek için havalanan uçaktaki şüpheli paket alarma neden oldu. Acil iniş yapan ve havalimanına geri dönen uçakta bomba arama köpekleri ile arama yapıldı. Korku ve paniğe neden olan çantadan kıyafet çıktı.
Medine'deki Prens Muhammed Bin Abdülaziz Havalimanı'ndan 170 kişilik umre kafilesini, Kastamonu'ya ulaştırmak için havalanan, Mavi Gök Airlens şirketine ait uçakta, kalkıştan 1,5 saat sonra bulunan sahipsiz çanta havada paniğe neden oldu.
UÇAK GERİ DÖNDÜ
Çantanın uçaktaki yolculara ait olmadığını öğrenen pilotlar, kalkış yaptıkları havalimanına acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Uçakta, polis ekipleri tarafından bomba arama köpekleri ile arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde uçakta bulunan çantada kıyafetler ve çeşitli eşyalar olduğu belirlendi.
7 SAATLİK RÖTAR
Yapılan geniş çaplı aramanın ardından uçağın yeniden kalkış yapmasına izin verildi. Saat 22.00 sıralarında havalanın uçak, saat 02.30 sıralarında Kastamonu Havalimanına ulaşabildi.
7 saat süren gecikmenin ardından havalimanında bekleyen yakınlarına kavuşan kafile, gözyaşlarına boğuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı