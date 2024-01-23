Umre dönüşü havada bomba paniği! Acil iniş yapan uçak geri döndü

23 Ocak 2024 09:35 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 09:36

Medine'deki Prens Muhammed Bin Abdülaziz Havalimanı'ndan 170 kişilik umre kafilesini, Kastamonu'ya ulaştırmak için havalanan, Mavi Gök Airlens şirketine ait uçakta, kalkıştan 1,5 saat sonra bulunan sahipsiz çanta havada paniğe neden oldu.

UÇAK GERİ DÖNDÜ

Çantanın uçaktaki yolculara ait olmadığını öğrenen pilotlar, kalkış yaptıkları havalimanına acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Uçakta, polis ekipleri tarafından bomba arama köpekleri ile arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde uçakta bulunan çantada kıyafetler ve çeşitli eşyalar olduğu belirlendi.

7 SAATLİK RÖTAR

Yapılan geniş çaplı aramanın ardından uçağın yeniden kalkış yapmasına izin verildi. Saat 22.00 sıralarında havalanın uçak, saat 02.30 sıralarında Kastamonu Havalimanına ulaşabildi.

7 saat süren gecikmenin ardından havalimanında bekleyen yakınlarına kavuşan kafile, gözyaşlarına boğuldu.