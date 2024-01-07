Üniversiteli Gökçe'nin esrarengiz ölümü, kimse ne olduğunu bilmiyor!
İzmir'de üniversite okuyan 25 yaşındaki Gökçe Cebeci'nin esrarengiz ölümü yakınlarını üzüntüye boğdu. Arkadaşlarının şüphesi üzerine ortaya çıktı, polis cesedini buldu...
İzmir'in Urla ilçesinde mimarlık okuyan genç kız ölü bulundu. Olay, Yeni Mahalle Zafer Caddesi'nde bulunan bir evde yaşandı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Gökçe Bebeci'den (25) bir süre haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
EVE GİREN POLİS, CESEDİ İLE KARŞILAŞTI
İhbar üzerine adrese giden polis çaldığı kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı. Kapının açılması ile eve giren ekipler Gökçe'yi yerde yatar halde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti.
GÖKÇE'NİN ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR
Belediye tabipleri tarafından yapılan incelemede ölümünün şüpheli bulunduğu raporlanan Gökçe Bebeci'nin cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bebeci'nin ölüm nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı