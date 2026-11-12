Üniversiteyi sarsan taciz iddiası! Öğretim üyesi açığa alındı

Gümüşhane Üniversitesi'nde bir kız öğrenci, öğretim üyesi İ.A. hakkında taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Üniversiteden açıklama gelirken idari süreçle birlikte öğretim üyesi açığa alındı.

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Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde görevli öğretim üyesi İ.A. hakkında, bir kız öğrenci taciz iddiasıyla şikâyette bulundu. Şikâyetin ardından üniversite yönetimi tarafından konuya ilişkin idari süreç başlatılırken, öğretim üyesi açığa alındı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Gümüşhane Üniversitesinden yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde yaşandığı iddia edilen ve sosyal medyaya yansıyan olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi.

ADLİ VE İDARİ SÜREÇ YÜRÜTÜLÜYOR

İddiaların kuruma intikal ettiği andan itibaren hassasiyetle ele alındığı ve ivedilikle disiplin soruşturması başlatıldığı ifade edilen açıklamada, adli ve idari süreçlerin titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Üniversitenin her türlü etik dışı davranış ve kabul edilemez tutuma karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiğinin vurgulandığı açıklamada, sürecin hassasiyetle takip edildiği bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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