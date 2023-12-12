Uşak'ta sırt çantasında bebek cesedi bulunmuştu, olayın perde arkası kan dondurdu
Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı
Korkunç olay 18 Ocak'ta Uşak'ta yaşandı. Bir tarla kenarındaki fermuarı kapalı sırt çantasını açan vatandaş gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Çantanın içinde henüz 2 günlük olduğu öğrenilen ağzı bantlanmış bir erkek bebek cesedi bulundu. Olayın ardından tutuklanan bebeğin annesi ve babası hakkında karar verildi. İfadeleri ise kan dondurdu.
Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar baba S.D. ve anne K.G, taraf avukatları, Uşak Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Uşak İl Müdürlüğü avukatı hazır bulundu.
"ERKEK ARKADAŞIM BASKI YAPTI"
Anne K.G. savunmasında, "Benim böyle bir niyetim yoktu. Yeni doğum yapmıştım. Loğusa dönemindeydim. Hiç kimse yanımda yoktu. Çok yalnızdım. Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu. Çok pişmanım." dedi.
"SONUÇLARIN NEREYE GİDECEĞİNİ ALGILAYAMADIM"
Baba S.D. ise psikolojik sorunlarının olduğunun ileri sürerek, "Sonuçların nereye gideceğini algılayamadım. Nasıl böyle bir durum ortaya çıktı bilmiyorum. Böyle bir eylemi gerçekleştirecek bir insan değilim. Çok pişmanım." ifadelerini kullandı.
Sanıklar ve taraf avukatlarının savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, karar için duruşmaya ara verdi.
KARAR AÇIKLANDI, SANIKLARA CEZA YAĞDI
Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, anne K.G'ye "kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, daha önce sabıkasının bulunmaması ve iyi halden dolayı anne K.G'nin müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
S.D'nin ise "nitelikli dolandırıcılık" suçundan sabıkasını göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, sanığın, "kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.
Heyet, her iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Fatih Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'nde 18 Ocak'ta bir tarlanın kenarında fermuarı kapalı bir sırt çantasının içerisinde ağzı bantlı erkek bebek cesedi bulunmuştu.
Polis ekiplerince yapılan incelemede, bebeğin annesi ve babası olduğu belirlenen K.G. ve S.D. yakalanmış, 22 Ocak'ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
K.G ve S.D. hakkında Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.