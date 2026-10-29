Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 31 Temmuz'da tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında tahliye kararı verildi. Avukatı Akın Atalay, Dedetaş'ın ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildiğini açıkladı.

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İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında 31 Temmuz'da tutuklanan ve ardından görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Dedetaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz değerlendirildi. Mahkeme, Dedetaş'ın ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine karar verdi.

TAHLİYE KARARINI AVUKATI DUYURDU

Tahliye kararını avukat Akın Atalay açıkladı. Atalay, yapılan başvurunun ardından Dedetaş'ın cezaevinden tahliyesine karar verildiğini bildirdi.

Karar doğrultusunda Dedetaş, cezaevinden çıktıktan sonra konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirine tabi olacak.

Tahliyenin ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a tahliye kararı! Ev hapsi uygulanacak

31 TEMMUZ'DA TUTUKLANMIŞTI

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 31 Temmuz 2026'da tutuklanmıştı.

Dedetaş, İçişleri Bakanlığının 1 Ağustos tarihli kararıyla görevinden uzaklaştırılmıştı.

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