Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanmıştı: Yeni Partili il başkanı istifa etti
Ankara merkezli uyuşturucu soruşturması kapsamında Konya’nın Ereğli ilçesindeki evinde gözaltına alınan Yeni Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, Ankara’daki işlemlerinin ardından tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderildi. Türktaş, tutuklama kararının ardından il başkanlığı görevinden istifa etti.
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Yeni Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, Ankara merkezli yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden istifa etti.
Soruşturma kapsamında 26 Eylül Cumartesi günü Konya’nın Ereğli ilçesindeki evinde gözaltına alınan Türktaş, işlemleri için Ankara’ya götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Türktaş, 29 Eylül’de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve Sincan Cezaevi’ne gönderildi.
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