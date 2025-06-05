Uzaya yerli imza! Hibrit roketle tarihi irtifa rekoru kırıldı

Türkiye, uzay teknolojilerinde önemli bir eşiği daha geçti. DeltaV tarafından geliştirilen iki kademeli hibrit roket sistemiyle yapılan testte 200 kilometrenin üzerinde irtifaya ulaşılarak dünya çapında rekor kırıldı.

Türkiye, uzay teknolojilerinde bir eşiği daha geride bıraktı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) paylaştığı bilgiye göre, DeltaV tarafından geliştirilen iki kademeli hibrit roket sistemiyle gerçekleştirilen testte, 200 kilometrenin üzerinde irtifaya ulaşıldı. Bu başarı, hibrit roket motorlarıyla erişilen irtifa açısından dünya çapında yeni bir rekor anlamına geliyor.

UZAYA BAĞIMSIZ ERİŞİM İÇİN STRATEJİK ADIM

Test sürecinde birçok zorlu hedef başarıyla tamamlanırken, bu gelişme yalnızca Türkiye'nin değil, hibrit roket teknolojileri açısından küresel uzay sektörünün de dikkatini çekti. Uzay uygulamaları için büyük önem taşıyan sistemin, Türkiye’nin Millî Uzay Programı hedefleri doğrultusunda, daha gelişmiş görevlerin önünü açması bekleniyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı, DeltaV Uzay Teknolojileri başta olmak üzere, projeye katkı sunan tüm mühendisleri, bilim insanlarını ve paydaşları kutladı. Başkanlıktan yapılan paylaşımda, "Uzaya bağımsız erişim yolculuğumuzda kararlılıkla ilerliyoruz." ifadelerine yer verildi.