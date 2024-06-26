Uzmanlar, Bakan Fidan’ın III. Dünya Savaşı uyarısını değerlendirdi: Türkiye hazır olmalı

Bakan Fidan’ın III. Dünya Savaşı uyarısı yankı buldu. SAM Başkanı Ağar “Fidan, fotoğrafı önümüze koydu” derken, eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı Pekin “Türkiye her an savaşa hazır olmalı” ifadelerini kullandı.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in Gazze’deki katliamları ve Rusya-Ukrayna savaşının III. Dünya Savaşı’na yol açabileceğine dikkati çekerek “Dünya bu senaryoyu ciddiye almalı, böyle bir risk var” uyarısında bulundu. Bakan Fidan, dün Ankara’da ağırladığı Çekyalı mevkidaşı Jan Lipavsky ile görüşmesinde de ikazlarını sürdürerek “Biz Filistin coğrafyasında da Ukrayna konusunda da aynı ilkeyle hareket ediyoruz. Aylardır herkesi uyarıyoruz. Bunun engellenmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın uyarısını gazetemize değerlendiren uzmanlar Türkiye’nin çok dikkatli olması gerektiğine işaret ediyor. Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, ABD’nin Rusya ile savaş yerine sadece güçlenmesini istemediğini ifade ederek gerginliklerin patlamaya hazır bir kıvılcım gibi olduğunu belirtti. Çok kutuplu yeni dünya düzeni oluştuğunu ve herkes yerini bulmaya çalıştığını ifade eden Pekin, şunları kaydetti:

Bakan Fidan’ın savaş uyarısına katılıyorum. 2030 yılına kadar genişlemiş bir savaşın çıkabileceğini düşünüyorum. Kimse geri çekilmiyor. Çok büyük bir hazırlık var, mühimmatlar üretiliyor, savunmaya ayrılan paralar artırılıyor. Türkiye de bu hazırlığı yapmak zorunda. Çünkü tam bir kaynar kazan noktasındayız. ABD, NATO üyesi olduğumuzu için bize Rusya üzerinden baskılar kurabilir. Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’na bakması gerekiyor. Dünya o savaşa girerken biz ne yapmışız da o savaşa girmemişiz, bunu çok iyi okumak lazım.

Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Abdullah Ağar ise “Hem MİT Başkanlığı yapmış hem de Dışişleri Bakanlığı yapan bir ismin bu riskten bahsetmesi çok önemli. Bakan Fidan, savaşın farklı alanlara, farklı katmanlara ve farklı şekillere yayılmasıyla ilgili riskin fotoğrafını önümüze serdi” diye konuştu.