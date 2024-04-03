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Uzun namlulu silahlarla oteli taradılar! Kurşunlar içi yolcu dolu metrobüse de isabet etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Uzun namlulu silahlarla oteli taradılar! Kurşunlar içi yolcu dolu metrobüse de isabet etti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Küçükçekmece'de, 4 katlı bir ptele uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Kurşunlardan bazıları seyir halindeki içi yolcu dolu olan bir metrobüse de isabet etti. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, E-5 Karayolu yanyol üzerinde bulunan 4 katlı bir otele, uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Kurşunlar otelin camına ve dış cephesine isabet ederken bazı kurşunlar ise içerisinde yolcuların da olduğu seyir halindeki metrobüsün camlarına isabet etti.

Uzun namlulu silahlarla oteli taradılar! Kurşunlar içi yolcu dolu metrobüse de isabet etti - 1. Resim

Saldırı sonrası şüpheliler olay yerinde kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

METROBÜS TAHLİYE EDİLDİ

Kurşunların camlarına isabet ettiği metrobüsteki vatandaşlar, kısa sürede tahliye edilirken yolcular başka bir metrobüse aktarıldı. Şans eseri metrobüste ve otelde kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Uzun namlulu silahlarla oteli taradılar! Kurşunlar içi yolcu dolu metrobüse de isabet etti - 2. Resim

Olay yeri inceleme ekipleri otel ve metrobüste incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde otel ve çevresinde uzun namlulu silaha ait çok sayıda boş kovan buldu.

Uzun namlulu silahlarla oteli taradılar! Kurşunlar içi yolcu dolu metrobüse de isabet etti - 3. Resim

Polis ekipleri, saldırı sonrası olay yerinden kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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