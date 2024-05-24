Uzun süredir yoktu! Berat Albayrak aylar sonra ilk kez görüntülendi 

Uzun bir süredir görünmeyen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün akşam oynanan Türkiye Kupası finalinde görüntülendi. Albayrak, Trabzon-Beşiktaş maçını tribünde çocuklarıyla birlikte izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrıldıktan sonra uzun süredir görüntülenmemişti. Albayrak son olarak Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Galata Köprüsü'nde düzenlendiği Filistin'e destek mitingi için çağrı yapmış ve 1 Ocak'taki mitinge katılmıştı. Albayrak aylar sonra Türkiye Kupası finalinde görüntülendi.

ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE İZLEDİ

Albayrak dün akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçını çocuklarıyla birlikte statta izledi.

BAKAN BAK VE İMAMOĞLU DA STATTAYDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu da mücadeleyi protokol tribününden takip etti.