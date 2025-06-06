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Vali Davut Gül'den bayramda Darülaceze ziyareti: Biz bir aileyiz

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Vali Davut Gül&#039;den bayramda Darülaceze ziyareti: Biz bir aileyiz
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nın ilk günü Darülaceze'yi ziyaret etti. Şişli'de bulunan tarihi kurumun sakinleriyle bayramlaşan Vali Gül, "Şehir olarak bir aileyiz, millet olarak bir aileyiz, ümmet olarak bir aileyiz" dedi. Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam ise "Bu kapı, aile şefkatine açılan bir kapı. Bunu bayramlarda daha derinden hissediyoruz" açıklamasını yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı dolayısıyla Şişli'de bulunan Darülaceze'ye ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini belirten Vali Gül, "Bayramınızı tebrik ediyor. Nasıl çekirdek aile varsa, kurum olarak bizler de bir aileyiz. Şehir olarak bir aileyiz, millet olarak bir aileyiz, ümmet olarak bir aileyiz" dedi.

Vali Davut Gül'den bayramda Darülaceze ziyareti: Biz bir aileyiz - 1. Resim

"SİZLERİ EVİNİZDE HİSSETTİRDİLER"

Bayramlaşmanın ve kaynaşmanın önemine vurgu yapan Gül, "Varsa kırgınlıklarımızı ortadan kaldırmak, çalışanlarımız başta olmak üzere sizlere emek veren mesai arkadaşlarımızla bayramlaşmak birinci önceliğimiz, sizleri evinizde hissettirdiler. Başta Esra Başkanımız olmak üzere emeği geçen bütün personelimizi, size destek veren meclis üyelerimizi, bizlere bu imkanı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanımıza ve hiç şüphesiz hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Darülaceze'ye yönelik hayırsever ilgisinin her geçen yıl arttığını dile getiren İstanbul Valisi, "Kurban Bayramı'nda birçok hayırseverimiz sizlerle birlikte kurbanlarını kesiyor. Birçok hayırseverimiz kendi evi olarak görüyor. Bunu görüyoruz, farkındayız. Bunun giderek çoğaldığının farkındayız" şeklinde konuştu.

Vali Davut Gül'den bayramda Darülaceze ziyareti: Biz bir aileyiz - 2. Resim

"AİLE ŞEFKATİNE AÇILAN KAPI"

Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam, bayramların kurumda ayrı bir coşkuyla yaşandığını belirterek, "Bizim bu tarihi kapımız aile şefkatine açılan bir kapı. Bunu bayramlarda daha derinden hissediyoruz" dedi.

Vatandaşların yoğun ilgisinin bayram coşkusunu artırdığını dile getiren İslam, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız, büyüklerini ziyarete geldiğinde, basın mensupları her zamankinden daha çok teveccüh ettiğinde, kurbanlarını kesmeye gelenler veya ziyarete gelen vatandaşlarımız da bahçemizde bizimle beraber olduğunda günümüz bayram oluyor. Bütün Müslüman coğrafyada da bayramın bayram gibi yaşanabileceği, içimizin buruk olmayacağı, inşallah Filistin'e de barışın, huzurun geleceği, Gazze'nin kurtulacağı nice bayramlara erişmeyi diliyorum."

Vali Davut Gül'den bayramda Darülaceze ziyareti: Biz bir aileyiz - 3. Resim

"YALNIZLIK ÇOK KÖTÜ"

Darülaceze sakinlerinden Nusret Fidan, tüm Türkiye'nin Kurban Bayramı'nı tebrik ettiğini söyleyerek, "Benim kimsem yok ama diğer arkadaşların aileleri gelip gidiyor. Bir insanın böyle bir yerde ziyaretçisinin gelmesi mutluluk verici bir şeydir. Yalnızlık çok kötü" sözlerini sarf etti.

Vali Davut Gül'den bayramda Darülaceze ziyareti: Biz bir aileyiz - 4. Resim

"DARÜLACEZE SÜPER BİR YER"

Darülaceze’de 3 yıldır kaldığını belirten Naime Birol, "Süper bir yer. Allah devletimizi korusun, her şeyden korusun. Çünkü hepimizi burada himayesi altına alıyor. Gerçekten güzel" dedi.

Evinde yalnızlık çekenlerin Darülaceze'ye gelmesini tavsiye eden Birol, herkesin bayramını kutladığını söyledi.

Vali Gül, programın ardından Darülaceze bahçesini gezerek huzurevi sakinleriyle sohbet etti, karanfil dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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