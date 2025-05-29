Vali Elban duyurdu! Ormanlık alanlara girişler yasaklandı

İzmir Valisi Süleyman Elban, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 1 Haziran'dan 31 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girilmesinin yasaklandığını açıkladı.

İzmir Valisi Süleyman Elban'ın katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda "Orman Yangınlarıyla Mücadele ve Alınan Tedbirler" hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Burada konuşan Elban, 2024'te kentte 513 orman yangınının çıktığını, 4 bin 376 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirterek, yangınların büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğunu söyledi.

Elban, bu yıl sezon başlamamasına rağmen 22 orman yangınıyla karşılaşıldığını ifade etti. Yangınlara müdahale süresinin geçen yıl 8 dakikaya kadar düştüğünü belirten Elban, "Bu yıl da aynı hazırlıkla sezona giriyoruz. Yangınla mücadelede görev alacak personel sayısı 227 atamayla arttı. Orman teşkilatının araç filosuna 10 yeni arazöz eklendi. Yangınla mücadelede kullanılmak üzere 12 helikopter, 4 uçak da hazır durumda." dedi.

Elban, yangınların önlenmesi amacıyla yürütülen farkındalık çalışmaları kapsamında geçen yıl 27 bin 341 köylü, 808 bin 966 öğrenci ve 678 arıcı, avcı ve çobana eğitim verildiğini, 5 bin 538 kişinin de "orman gönüllüsü" olarak sahada görev almak üzere eğitildiğini belirtti. Yanan alanların ağaçlandırıldığını belirten Elban, "Yamanlar Dağı'nda 2 bin 900 hektar alan zarar gördü. Bu alanın 1586 hektarı ormanlık alandı. Yamanlar'da yanan orman alanlarının tamamına yakınını fidan ve tohumla ağaçlandırdık." diye konuştu.

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Vali Elban, 1 Haziran itibarıyla yürürlüğe girecek yeni kurallara ilişkin şu bilgileri verdi:

"31 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Ateş yakmak, mangal yapmak ve izmarit atmak kesinlikle yasak. Biçerdöverler ve tarım makineleri yangın söndürme tankeri ve tüpü taşımak zorunda. Kaynak ve ateşli inşaat faaliyetleri de bu kapsamın içerisinde. Nadas alanlarında anız yakımı da yasak."

Toplantıya Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Sahil Güvenlik Ege Bölge Deniz Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu katıldı.