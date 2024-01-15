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Valilik duyurdu, Artvin'de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Ümit Karadağ
Artvin'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün(15 Ocak Pazartesi) okullar tatil edildi.
Yoğun kar yağışları Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesini etkisi altına alırken bir il için tatil kararı alındı. Artvin ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası yaşanan buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde gerçekleşen olumsuz hava koşulları sonrası meteorolojik raporlar doğrultusunda bu gece buzlanma riski bulunduğundan illerimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 15 Ocak 2024 Pazartesi günü sadece taşımalı eğitim yapan öğrencilerimiz için eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı