Valilik duyurdu: Kent genelinde ormanlara giriş yasaklandı!

Bolu'da, orman yangınları na önlem olarak ormanlık alanlara giriş yasağı getirildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, orman ve tabiat parklarında yer ateşi yakılmamak kaydıyla saat 10.00-20.00 arasında ocak, barbekü, mangal, piknik tüpü ve semaver gibi ekipmanlarla piknik yapılmasına izin verileceği belirtildi.

Abant Milli Parkı'nda ise belirtilen saatler arasında sadece piknik tüpü kullanımına izin verileceği aktarılan açıklamada, belirtilen yerler ve saatler dışında ormanlık alanlarda mangal, semaver, barbekü gibi araçların kullanımının yasak olduğu anlatıldı.

1 TEMMUZ-30 EYLÜL ARASINDA ORMANLARA GİRİŞ YASAK

Açıklamada ayrıca, ormanlara yakın bölgelerde havai fişek, dilek balonu gibi yangın çıkarabilecek yanıcı maddelerin kullanılmasının da yasak kapsamına alındığı ifade edilerek, il genelindeki tüm ormanlık alanlara girişlerin 1 Temmuz-30 Eylül 2025 tarihleri arasında yasaklandığı bildirildi.

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Vatandaşların alınan tedbirlere uymaya davet edildiği açıklamada, orman yangınlarının önlenmesinde herkesin sorumluluk taşıdığına işaret edildi.