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Van'da korkutan kaza! 14 kişi yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Van&#039;da korkutan kaza! 14 kişi yaralandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van'ın Erciş ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

İlk gelen bilgilere göre, kaza Erciş Şeker Fabrikası kavşağında meydana geldi.

Sürücüleri bilinmeyen 01 YE 857 plakalı otomobil ile 38 PS 565 plakalı otomobil çarpıştı.

Van'da korkutan kaza! 14 kişi yaralandı - 1. Resim

Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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