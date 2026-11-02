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Van'dan acı haber! Bakan Güler duyurdu, Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit oldu

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Van'dan acı haber! Bakan Güler duyurdu, Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit oldu
Başlık ResmiVan'dan acı haber! Bakan Güler duyurdu, Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Van’ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin’in 2 Kasım’da şehit olduğunu duyurdu. Bakan Yaşar Güler, yayımladığı taziye mesajında Şahin’in ailesine ve millete başsağlığı diledi.

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|
Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Van’ın Çaldıran ilçesinde görev yaptığı sırada rahatsızlanarak 2 Kasım 2026’da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın paylaşımında, Şahin’in Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında rahatsızlanmasının ardından şehit olduğu belirtildi.

Van'dan acı haber! Bakan Güler duyurdu, Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit oldu
Başlık ResmiVan'dan acı haber! Bakan Güler duyurdu, Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit oldu

Güler, mesajında Şahin’den “kahraman silah arkadaşımız” diye söz ederek kendi adına ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına ailesine ve millete başsağlığı ve sabır diledi. Bakanlığın paylaşımında ayrıca, “Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır.” ifadelerine yer verildi.

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