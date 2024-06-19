Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Van'dan kahreden haber! Kayıp çocuk ölü bulundu

Van'dan kahreden haber! Kayıp çocuk ölü bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde önceki gün kaybolan 5 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.

Bahçesaray ilçesine bağlı Han yaylasına konaklayan göçerlerin 5 yaşındaki çocuğu M.A.Ç. önceki gün akşam kayboldu. Ailenin araması sonuç vermeyince durum yetkililere bildirildi. Haber verilmesiyle bölgeye ambulans, Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Suda Arama Kurtarma ve Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Van'dan kahreden haber! Kayıp çocuk ölü bulundu - 1. Resim

CANSIZ BEDENİ ÇAYDAN ÇIKARILDI

Ekipler, çay içerisinde gün boyu Bahçesaray çayında yaptıkları arama çalışmalarında çocuğun izine rastlayamayınca karanlığında çökmesiyle çalışanlara ara verildi. Ekipler, sabahın erken saatlerinde başlatılan çalışmalarda öğlene doğru çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cesedi Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turundaki rakibi belli olduFilenin Sultanları’nın bugün Milletler Ligi mücadelesi yok
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan Levent Arkan'ın başka bir dosyası daha ortaya çıktı - GündemCumhurbaşkanına hakaretten yargılanıyordu! Yeni dosyası...Serinlemek için göle giren 14 yaşındaki Muhammed’ten acı haber - GündemSerinlemek için göle giren Muhammed’ten acı haberManisa'da feci kaza! 88 yaşındaki sürücü 15 yaşındaki kızı canından etti - Gündem88 yaşındaki adam 15 yaşındaki kızı canından etti!Bayram yemeği hastanelik etti! 75 kişi zehirlendi... - GündemBayram yemeği hastanelik etti! 75 kişi zehirlendi...Ailesinin bayramı acıya döndü! Onu gören hemen polisi arasın - GündemAilesinin bayramı acıya döndü! Onu gören hemen polisi arasınÖlümcül virüs yeniden hortladı! Yozgat'ta yılın ilk ölümü gerçekleşti - GündemÖlümcül virüs yeniden hortladı! Yozgat'ta yılın ilk ölümü
Sonraki Haber Yükleniyor...