Van'dan kahreden haber! Kayıp çocuk ölü bulundu

Van'ın Bahçesaray ilçesinde önceki gün kaybolan 5 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.

Bahçesaray ilçesine bağlı Han yaylasına konaklayan göçerlerin 5 yaşındaki çocuğu M.A.Ç. önceki gün akşam kayboldu. Ailenin araması sonuç vermeyince durum yetkililere bildirildi. Haber verilmesiyle bölgeye ambulans, Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Suda Arama Kurtarma ve Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ ÇAYDAN ÇIKARILDI

Ekipler, çay içerisinde gün boyu Bahçesaray çayında yaptıkları arama çalışmalarında çocuğun izine rastlayamayınca karanlığında çökmesiyle çalışanlara ara verildi. Ekipler, sabahın erken saatlerinde başlatılan çalışmalarda öğlene doğru çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cesedi Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırıldı.