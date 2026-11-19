HGS'deki yüksek ceza tutarları ile ihlalli geçişler sonrası yaşanan şikayetler gündeme gelirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve ilgili kurumlar bir toplantı gerçekleştirdi. Kurumlar arası entegrasyonun güçlendirilmesi kararlaştırılırken, ödemelerin anlık görüneceği bir de sistem yapılması planlandı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kamuoyundaki bazı şikayetlerin ardından Hızlı Geçiş Sistemi'ne (HGS) ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan, "Karayolları Genel Müdürlüğümüze talimat verdim. İlgili kurum ve kuruluşların katılımı ile mevcut durumun daha da iyileştirilmesine yönelik yarın toplantı gerçekleştirilecek" demişti.

TÜM KURUMLAR TOPLANTIDA TEMSİL EDİLDİ

Beklenen toplantı gerçekleştirilirken detaylar ise merak konusu oldu. İhlalli geçişler sonrası ortaya çıkan yüksek ceza tutarlarına ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yapılan toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri ve otoyol işletmecisi şirketler katıldı.

ENTEGRASYON SAĞLANACAK, SİSTEM KURULACAK

NTV'nin haberine göre toplantıda otoyol işletmecilere, sürücülerin zamanında ödeme yapmasına rağmen ödemelerin sistemde görünmediğine ilişkin şikayetleri iletildi. Diğer taraflar da sistemdeki entegrasyon eksikliğini vurguladı.

Vatandaşı canından bezdirmişti! HGS toplantısından karar çıktı: Entegrasyon sağlanacak, yeni sistem kurulacak

Bu sebeplerden kurumlar arası entegrasyon sürecinin güçlendirilmesine karar verildi. Ödemelerin, şirketlerin ilgili birimlerinde anlık olarak görünmesini sağlayacak bir sistem kurulması da kararlaştırıldı.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Bakan Uraloğlu, HGS'deki ihlalli geçiş sürecini anlatmış; sistemin işleyişinde yapay zekadan da destek aldıklarını belirterek, hatalı işlemlerde geriye dönük iptaller yapıldığını belirtmişti.

- 15'inci günden 45'inci güne kadar bir kat ceza uygulamasıyla yine aynı süreç devam ediyor. Vatandaşımız 45'inci güne kadar öderse bir kat ceza uygulaması söz konusu. - 46'ncı günden sonra şunu yapmaya başlıyoruz; vatandaşa en az 15 gün içinde bir tebligatla bildirim yaparak bu süreci durdurmayı maksatlıyoruz. - Eğer bu tebligata rağmen bir işlem yapılmamışsa bu sefer olay bizim de istemediğimiz avukatla takip sürecine kadar gidiyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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