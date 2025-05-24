Veysel Tiryaki hakkındaki iddiaları TGRT Haber ekranlarında yalanladı: İspatlansın, devredeceğim!

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Bolu'da orman arazisine ev yaptığına dair iddiaları TGRT Haber'e bağlanarak yalanladı. Tiryaki "Eğer bu arazinin 1 metrekaresi 2B arazisi ise, 1 metrekaresi orman arazisi ise, ormandan kiralanmış ise bu arazinin tamamını, içindeki müştemilatıyla devredeceğim. İspat ve tespit edilirse namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum" dedi.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programına bağlanan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Bolu'da orman arazisine ev yaptırdığına dair iddiaları yalanladı.

"İSPATLANSIN, DEVREDECEĞİM! SÖZ VERİYORUM"

Söz konusu iddiaların iftiradan ibaret olduğunu vurgulayan Tiryaki "Eğer bu arazinin 1 metrekaresi 2B arazisi ise, 1 metrekaresi orman arazisi ise, ormandan kiralanmış ise bu arazinin tamamını, içindeki müştemilatıyla devredeceğim. İspat ve tespit edilirse namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum" diye konuştu.

"EV AİLEMİZE AİT 15 YIL ÖNCE YAPILDI"

Evin ailesine ait mülk olduğunun altını çizen Veysel Tiryaki "Bahsedilen ev 15 yıl önce kardeşimin üzerine yapılmış ve ailemize ait olan bir yerdir" sözlerini kullandı.